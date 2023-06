Prinses Catherine heropent National Portrait Gallery in Londen

Prinses Catherine heeft dinsdag de National Portrait Gallery in Londen heropend. Het museum was de afgelopen drie jaar gesloten vanwege een uitgebreide renovatie. Donderdag gaat het museum weer open voor het publiek.

Catherine werd begroet door kunstenaar Tracey Emin, die een kunstwerk had gemaakt ter ere van de heropening van de National Portrait Gallery.

In het museum hangen portretten van de belangrijkste personen uit de Britse geschiedenis. De National Portrait Gallery werd opgericht in 1856 en er hangen inmiddels meer dan 9000 portretten van belangrijke Britse personen. Een portret dat is gemaakt toen de prinses van Wales 40 jaar werd, hangt in het hernieuwde museum. Catherine is beschermvrouwe van het museum.

Een portret waar prins William en prins Harry op staan, is weggehaald tijdens de renovatie. The Times schreef eerder dat het werk wellicht gevoelig zou kunnen liggen, gezien de spanningen tussen de twee broers.