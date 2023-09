Prinses Catherine praat in gevangenis over verslavingen

Prinses Catherine heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan een mannengevangenis in het Engelse graafschap Surrey. De prinses van Wales sprak er met gevangenen, hun familieleden en medewerkers over het thema verslavingen.

Tijdens het bezoek sprak ze met mannen die kampten met verslavingen. Ze vertelden de prinses onder meer over programma’s die de gevangenis en daarbij aangesloten organisaties aanbieden om verslaafden te helpen. Zo kreeg Catherine te horen over onder meer workshops die de communicatie tussen verslaafden en hun geliefden moet verbeteren.

Het bezoek stond gepland vanwege de komende Addiction Awareness Week, die van 28 oktober tot en met 4 november plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. Die week is in het leven geroepen om het stigma rond verslaving weg te nemen, meer begrip ervoor te creëren en om mensen die ermee worstelen aan te sporen om hulp te zoeken.