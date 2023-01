Prinses Eugenie en haar partner Jack Brooksbank verwachten een tweede kind. Dat heeft Buckingham Palace dinsdag bekendgemaakt.

In februari 2021 werd Eugenie voor het eerst moeder. Toen beviel zij van een zoon, August. “De familie is heel blij en August kijkt er erg naar uit om grote broer te worden”, staat in een verklaring.

Eugenie trouwde in oktober 2018 met Brooksbank. Zij is de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson.