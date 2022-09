Productie The Crown mogelijk stilgelegd na dood Elizabeth

De productie van het nieuwe seizoen van The Crown wordt waarschijnlijk stilgelegd als gevolg van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth. Bronnen dichtbij de serie melden donderdag aan vakblad Variety dat de kans groot is dat het maken van seizoen zes tot nader orde wordt opgeschort. Netflix heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

De opnames van het zesde seizoen van de Netflix-serie over het leven van koningin Elizabeth staan op het punt van beginnen. De serie zal zich deze keer richten op de jaren 90 met in het bijzonder de periode rond de dood van prinses Diana in 1997. Onlangs werd bekend dat de 16-jarige acteur Rufus Kampa was gecast als prins Harry en de 21-jarige Ed McVey als prins William. Dat zou erop duiden dat het seizoen zich mogelijk in de vroege jaren 2000 zal afspelen, maar officieel is er nog niets bekend over de verhaallijn.

Eerder werd bekend dat er in totaal zes seizoenen van de Britse dramaserie zullen verschijnen. Het vijfde seizoen gaat later dit jaar in première. De rol van Elizabeth wordt in de laatste twee seizoenen gespeeld door actrice Imelda Staunton.