Publiek kan nog één dag afscheid nemen van koningin Elizabeth

Rouwende Britten hebben nog één volle dag om afscheid te nemen van koningin Elizabeth. Op deze zondag arriveren ook meer presidenten, vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders in Londen voor de staatsbegrafenis op maandag. Zij zijn door koning Charles uitgenodigd voor een receptie in Buckingham Palace.

Achter de schermen vinden ook nog eens ontmoetingen plaats op Downing Street. De Britse premier Liz Truss, die begin deze maand is aangetreden, ontmoet de Amerikaanse president Joe Biden voor het eerst persoonlijk. Het betreft een informele ontmoeting. Ook ontvangt Truss de Ierse, Canadese en Poolse leiders.

De Britten hebben duizend uitnodigingen naar het buitenland gestuurd, voor zowel de begrafenis als de receptie. De buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders krijgen de kans om in Westminster Hall bij de kist van Elizabeth afscheid te nemen. De zaal in het parlementsgebouw is sinds woensdag toegankelijk voor publiek. De belangstelling blijft naar verwachting groot totdat de deuren van Westminster Hall maandag om 06.30 uur lokale tijd sluiten.