Queen annuleert traditioneel welkom op Balmoral Castle

Koningin Elizabeth heeft de traditionele jaarlijkse welkomstceremonie op Balmoral Castle geannuleerd. De bijeenkomst, waarmee de Queen jaarlijks haar zomervakantie markeert, zou zijn vervangen door een kleiner evenement dat alleen voor enkele genodigden toegankelijk is.

Tijdens de ceremonie in Aberdeenshire begroet de Britse koningin ieder jaar bij de poorten van haar kasteel de bevolking van het stadje. Daarna start dan traditiegetrouw haar vakantie op landgoed Deeside.

Buckingham Palace heeft in een reactie aan The Mirror ontkend dat de afzegging van het traditionele evenement samenhangt met eventuele gezondheidsproblemen van de 96-jarige vorstin. Dat het evenement alleen in kleine, besloten kring plaatsvindt, is “in overeenstemming met het aanpassen van het schema van Hare Majesteit voor haar comfort”.