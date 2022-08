Queen benoemt nieuwe Britse premier voor het eerst in Schotland

Koningin Elizabeth zal voor het eerst de nieuwe premier van Groot-Brittannië ontvangen in haar Schotse zomerverblijf in Balmoral. Britse media melden dat de Queen hem of haar op 6 september, een dag na diens verkiezing, zal verwelkomen.

Voorgaande premiers werden altijd vanuit Buckingham Palace of Windsor Castle officieel door de koningin benoemd. De 96-jarige Queen is geadviseerd om in Balmoral te blijven voor de benoeming van de nieuwe Britse regeringsleider. Vanwege haar broze gezondheid moest ze dit jaar al meerdere officiële gelegenheden annuleren.

Naar verwachting zal Elizabeth of Rishi Sunak of Liz Truss tot nieuwe premier van Groot-Brittannië benoemen. Hij of zij wordt de vijftiende premier onder koningin Elizabeth. Voorganger Boris Johnson komt eveneens op 6 september langs op Balmoral Castle, maar dan om afscheid te nemen.