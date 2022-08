Queen ‘diepbedroefd’ door verlies en verwoesting in Pakistan

Koningin Elizabeth heeft vol verdriet gereageerd op de overstromingen die in Pakistan, onderdeel van het Gemenebest, aan meer dan duizend mensen het leven hebben gekost. Het land wordt de laatste tijd geteisterd door hevige moessonregens die bijna een derde van het land onder water dreigen te zetten.

“Ik ben diepbedroefd om te horen over het tragische verlies en de verwoesting die door overstromingen in Pakistan zijn veroorzaakt”, schrijft de Queen in een brief aan de president van het land. “Mijn gedachten zijn bij degenen die getroffen zijn en bij iedereen die onder deze moeilijke omstandigheden de herstelwerkzaamheden ondersteunt.”

Elizabeth sluit haar brief af met de boodschap dat “het Verenigd Koninkrijk solidair is met Pakistan tijdens het herstel van deze verschrikkelijke gebeurtenissen”.