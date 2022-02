Queen diepbedroefd om slachtoffers Braziliaanse modderstroom

Koningin Elizabeth leeft mee met de inwoners van Brazilië na de overstromingen in Petrópolis. In die stad overleden vorige week ruim honderd mensen als gevolg van modderstromen door zware regenval.

“Ik ben diepbedroefd om te horen over het tragische verlies en de vernietiging die zijn veroorzaakt door de verschrikkelijke overstromingen in Brazilië”, begint de Queen haar bericht dat via de sociale mediakanalen van het Britse koningshuis maandag is verspreid. “Mijn gedachten en gebeden zijn bij ieder die zijn of jaar leven, geliefden en huis hebben verloren, net als bij de nooddiensten en iedereen die helpt bij de herstelwerkzaamheden.”

Vorige week dinsdag viel er in de regio van Petrópolis in zes uur tijd meer regen dan er voor de hele maand februari was voorspeld. Het maakte dat minstens tachtig huizen in de stad bij Rio de Janeiro zijn getroffen door modderstromen, waardoor 370 mensen dakloos zijn geworden. Het dodental is opgelopen naar ten minste 120 en daarnaast worden er nog meer dan 130 mensen vermist.