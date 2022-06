Queen Elizabeth rijdt niet mee in parade Trooping the Colour

Koningin Elizabeth II zal donderdag niet meerijden in een koets in de militaire parade Trooping the Colour. Dat heeft Buckingham Palace donderdag bekendgemaakt. Normaal gesproken rijdt de 96-jarige Britse monarch mee in een koets. Dit jaar zal ze zwaaien vanaf het balkon van het paleis.

Trooping the Colour is een jaarlijks terugkerende ceremonie ter ere van de officiële verjaardag van de regerende monarch van het Verenigd Koninkrijk, koningin Elizabeth. De Queen is eigenlijk jarig op 21 april. Tijdens de parade tonen militaire gardes een eerbetoon aan de koningin.

In haar jonge jaren reed Elizabeth in de parade zelfs mee op een paard. Haar zoon prins Charles, kleinzoon prins William en dochter prinses Anne zullen wel te paard meerijden in de parade, die in Londen plaatsvindt. Andere leden van het Britse koningshuis zullen in een koets meerijden. Naar verwachting zullen ook prins Harry en zijn vrouw Meghan plaatsnemen in een van de koetsen.

Na maanden van voorbereiding gaan donderdag de grote festiviteiten van start vanwege het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth. De monarch zit dit jaar zeventig jaar op de troon.