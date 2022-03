Queen hernieuwt belofte aan Gemenebest op Commonwealth Day

Koningin Elizabeth heeft maandag op Commonwealth Day de belofte die ze in 1947 als prinses deed aan het Gemenebest hernieuwd. “Mijn leven zal altijd ten dienste van het volk staan”, herhaalde de Queen in haar boodschap ter ere van de viering van de dag van het Gemenebest.

De koningin vindt het mooi om te zien hoe “modern, levendig en verbonden” de meer dan vijftig lidstaten van het Gemenebest nu zijn. Ook zegt Elizabeth te genieten van het effect van de opgebouwde relaties tussen de landen. “Onze familie van naties blijft verbonden, blijft samenwerken en blijft bevriend.”

De Queen hoopt dat die verbinding blijft en dat landen “in deze moeilijke tijd” kracht en inspiratie halen uit wat ze met elkaar delen. “Ik hoop dat we de vastberadenheid om elkaar te steunen en te dienen kunnen versterken en dat we ons best doen ervoor te zorgen dat het Gemenebest nog vele generaties lang een invloedrijke kracht blijft die de wereld ten goede komt.”

De koningin is maandagmiddag niet aanwezig bij de jaarlijkse kerkdienst in Westminster Abbey. Prins Charles vertegenwoordigt zijn moeder bij de viering.