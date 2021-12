Queen krijgt bezoek van sultan van Oman

Koningin Elizabeth heeft bezoek ontvangen van de sultan van Oman en zijn vrouw. Tijdens een persoonlijke ontmoeting op Windsor Castle schudde de 95-jarige vorstin woensdag het echtpaar de hand.

Sultan Haitham bin Tariq al Said en zijn echtgenote, Lady Sayyida Ahad Bint Abdullah Bin Hamad Al Busaidiyah, zijn in het Verenigd Koninkrijk om het belang van de banden tussen het VK en de golfstaat Oman te benadrukken. Haitham bin Tariq, een voormalig minister van cultuur en erfgoed, werd vorig jaar sultan nadat hij zijn overleden neef sultan Qaboos had opgevolgd. De oosterse vorst is geen onbekende in het VK, in zijn jonge jaren studeerde hij er aan de universiteit van Oxford.

Dat de koningin het echtpaar uit Oman in het echt en niet digitaal ontmoette is uitzonderlijk. Het meeste bezoek ontvangt de vorstin sinds haar ziekenhuisopname in oktober virtueel. Slechts enkele bezoekers begroette ze sindsdien in persoon.

