Queen laat kerkdienst op Commonwealth Day schieten

Queen Elizabeth is dit jaar niet van de partij tijdens de kerkdienst ter gelegenheid van Commonwealth Day, melden diverse Britse media. Prins Charles zal de koningin maandag vertegenwoordigen tijdens de viering in Westminster Abbey.

Naast Charles zullen ook zijn vrouw Camilla, prins William en zijn vrouw Catherine en prinses Alexandra aanwezig zijn. De hertog en hertogin van Gloucester ontbreken vanwege een positieve coronatest van de hertog.

De vorstin is recentelijk hersteld van een coronabesmetting en ze verrichte daarna al enkele werkzaamheden. Maandag ontmoette zij nog de Canadese premier Justin Trudeau op Windsor Castle. In een verklaring liet Buckingham Palace weten dat andere afspraken van Elizabeth later in de week wel zullen doorgaan als gepland.

Commonwealth Day, de tweede maandag van maart, wordt sinds 1972 gevierd. De dag staat in het teken van het Gemenebest, dat bestaat uit meer dan vijftig lidstaten. Vorig jaar ging de jaarlijkse dienst in Westminster Abbey niet door vanwege de coronacrisis. In plaats daarvan werd gekozen voor een speciale tv-uitzending, waarin Elizabeth haar traditionele boodschap deelde.

In 2020 ging de viering van Commonwealth Day wel gewoon door. Dat was ook de laatste keer dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in actie kwamen als ‘senior royals’ van het Britse koningshuis.