Queen terug naar Windsor op dag van saluutschoten voor jubileum

Ter ere van het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth op de Britse troon zijn maandag vanuit Green Park in Londen 41 saluutschoten afgevuurd. Ze vertrok intussen volgens The Daily Mail weer van haar buitenverblijf in Sandringham naar haar ‘normale’ huis in Windsor.

De saluutschoten werden afgevuurd door leden van de King’s Troop Royal Horse Artillery. Zij schoten in totaal dus 41 keer, twintig maal meer dan normaal gesproken bij een koninklijk saluut. Omdat de schoten in een koninklijk park als Green Park werden afgevuurd, kwamen er twintig kanonnen bij.

De Queen werd maandag in haar Land Rover over het landgoed van Sandringham gereden voordat ze met een helikopter terug naar Windsor Castle werd gebracht. Elizabeth droeg een zonnebril en werd daarnaast door The Mail gekiekt met pareloorbellen in en felle rozekleurige lippenstift op.