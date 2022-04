Queen terug op Windsor Castle na verjaardag op Sandringham

De Britse koningin Elizabeth is woensdag teruggekeerd op Windsor Castle nadat zij voor de viering van haar verjaardag een week op haar landgoed Sandringham in Norfolk had doorgebracht. Buckingham Palace heeft dat tegenover Britse media bevestigd.

De Queen zou vorige week woensdag per helikopter van Windsor Castle naar Norfolk zijn gevlogen. Daar zou zij haar 96e verjaardag donderdag hebben doorgebracht met vrienden en familieleden. Het paleis heeft daar echter geen officiële mededelingen over gedaan.

Elizabeth verbleef in Sandringham naar verluidt op Wood Farm, een gedeelte van het landgoed waar prins Philip de laatste jaren van zijn leven verbleef. De koningin komt daar sinds zijn dood vorig jaar graag.