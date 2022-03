Rebel Wilson: lid koninklijke familie keurde grappen voor BAFTA’s

Comedian en actrice Rebel Wilson, die zondag de BAFTA’s presenteert, heeft haar grappen voor de prijsuitreiking van tevoren laten lezen aan “een lid van de koninklijke familie”. Wilson heeft hem of haar materiaal geappt, vertelde ze in het Britse praatprogramma The One Show. Het is aannemelijk dat de actrice doelt op prins William, de president van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA).

“Ik heb een connectie binnen de koninklijke familie die ik bepaalde grappen heb gestuurd om te checken of ze oké zijn”, aldus Wilson. De actrice wilde niet verklappen met wie ze contact heeft gehad. “Maar diegene heeft een geweldig gevoel voor humor. Mensen denken misschien dat dat niet zo is vanwege hun positie, maar ze houden ervan om te lachen.”

De belangrijkste Britse filmprijzen worden zondag uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen.