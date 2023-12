Rechtszaak over beveiliging Prins Harry gestart in Londen

De rechtszaak over de beveiliging van prins Harry is dinsdag begonnen bij de rechtbank in Londen. Op de eerste van drie zittingsdagen kwam zijn advocaat aan het woord, die stelde dat de prins “oneerlijk is behandeld” door de instantie die verantwoordelijk is voor de bewaking van de royals.

De prins heeft van de Britse regering een “onwettige en oneerlijke behandeling” gekregen door het besluit om zijn politiebescherming in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten toen hij naar Californië verhuisde. “Deze zaak gaat over het recht op veiligheid van een persoon. Er kan voor niemand van ons een recht bestaan ​​dat van groter belang is”, zei de advocaat van de prins, Shaheed Fatima, volgens Reuters tegen de rechter.

De advocaat van de regering zei dat Harry op een “op maat gemaakte” behandeling heeft gekregen en “af en toe” zou worden toegevoegd aan de groep personen die politiebescherming krijgt. Hij stelde verder dat er rekening gehouden wordt met de positie van de prins als hij naar het VK komt, maar “dat betekent niet dat hij op dezelfde manier moet worden behandeld als wanneer hij te allen tijde in Groot-Brittannië zou wonen.”

RAVEC

Het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren, bekend als RAVEC, besloot in 2020 dat de jongste zoon van koning Charles niet langer automatisch politiebescherming zou krijgen als hij in het Verenigd Koninkrijk was. Het besluit werd genomen naar aanleiding van de keuze van de prins en zijn vrouw Meghan om terug te treden als werkende leden van het Britse koningshuis en naar de Verenigde Staten te verhuizen. Vorig jaar kreeg Harry toestemming om dat besluit aan te vechten.

Alleen de openingsverklaringen van de advocaten waren dinsdag openbaar, de rest van de zaak zal de komende dagen achter gesloten deuren plaatsvinden. Harry was op de eerste dag zelf niet aanwezig.