Regen voor Catherine bij eerste bezoek aan Wimbledon

Prinses Catherine heeft dinsdag haar opwachting gemaakt op Wimbledon. De Britse prinses zat bij baan 18 in het publiek voor de wedstrijd van Katie Boulter, momenteel de hoogst geplaatste Britse speelster op de wereldranglijst. Het was de eerste keer dat Catherine ging kijken op het toernooi dat maandag is begonnen.

De wedstrijd tussen Boulter en de Australische Daria Saville werd later tijdelijk stilgelegd vanwege regen. De prinses van Wales werd langs de baan gefotografeerd met een paars-groene Wimbledon-paraplu. Catherine werd vergezeld door een sportief gezelschap. Voormalig tennissters Deborah Jevans en Laura Robson zaten naast de prinses op de tribune.

Catherine is een groot tennisliefhebber en is vrijwel elk jaar te zien bij het grandslamtoernooi. De prinses van Wales is al jaren beschermvrouwe van de AELTC, de organisator van het beroemde tennistoernooi. Zij reikte in het verleden ook meerdere keren de winnaarstrofee uit op Wimbledon.