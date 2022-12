Regisseur van Harry en Meghan-docu hoopt op open blik van kijkers

Regisseur Liz Garbus, verantwoordelijk voor de Netflixdocumentaire over prins Harry en zijn vrouw Meghan, hoopt dat mensen met een “open” blik naar de reeks kijken. “Ik hoop dat als Netflixkijkers op play drukken, ze ongeacht hun vooroordelen openstaan voor wat we in deze documentaire hebben gedeeld”, zegt ze op de website van de streamingdienst.

Volgens Garbus is dat “een ongelooflijk liefdesverhaal”. Ook vindt de regisseur het verhaal over de teruggetreden prins en zijn vrouw “historisch”.

Werken met Harry en Meghan vond Garbus “een voorrecht”. De regisseur is erg dankbaar dat het koppel zo “dapper en kwetsbaar” durfde te zijn.