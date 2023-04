Risico’s voor prins Harry in oorlog vond koningin acceptabel

De risico’s waar prins Harry in een oorlog aan blootgesteld zou kunnen worden tijdens zijn diensttijd waren voor koningin Elizabeth acceptabel. Dit vertelt een oud-generaal in de nieuwe documentaire The Real Crown, die vanaf 20 april te zien is bij ITVX.

Volgens Mike Jackson zou Elizabeth tegen hem gezegd hebben dat haar beide kleinzoons hun plicht in het leger moesten vervullen. “Maar er werd besloten dat voor William als erfgenaam van de erfgenaam het risico te groot was”, zegt hij over een gang naar het front. “Voor zijn jongere broer was het risico echter acceptabel,” tekenen verschillende Britse media op.

Harry diende twee keer in Afghanistan, van 2007 tot 2008 en als Apache-piloot van 2012 tot 2013. Prins William was een officier en werd later piloot op een reddingshelikopter, maar van een missie in oorlogsgebied was geen sprake.