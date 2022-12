Royaltyverslaggevers reageren wisselend op Harry en Meghan-docu

Koningshuisverslaggevers hebben wisselend gereageerd op de eerste drie afleveringen van de Netflix-docuserie over prins Harry en zijn vrouw Meghan. Sommige journalisten prijzen de eerste helft, terwijl andere schrijvers neutraal of kritischer zijn.

Omid Scobie, mede-auteur van het Harry en Meghan-boek Finding Freedom, hoort bij de enthousiastelingen. “Geen afkraken, geen bommetjes, maar gewoon hun ervaringen (vele al eerder verteld) in hun eigen woorden. Allemaal vrij kalm en beheerst”, twittert hij. Volgens Scobie levert de documentaire daarnaast een goed “commentaar op ras en kolonialisme”.

Ook Nederlandse royaltyverslaggevers zijn positief. “Mijn eerste reactie op de 1e aflevering van de Harry en Meghan-docu: Heel mooi gemaakt, het is persoonlijk maar heeft ook een diepere laag over wat opgroeien in de koninklijke familie met een mens kan doen”, zegt Annemarie de Kunder van RTL Boulevard op Twitter. “Ik heb de docu van Harry & Meghan gekeken en de heftige trailer doet absoluut geen recht aan de inhoud. De docu is ook veel evenwichtiger dan het interview met Oprah. Ben eigenlijk wel positief verrast”, twittert Josine Droogendijk van het blog Modekoningin Máxima.

Trieste situatie

Chris Ship van ITV laat in het midden of hij de docu goed of slecht vindt, maar hij is wel geraakt. “Het is een verhaal van veel belofte dat eindigt in bitterheid en verdriet. Met breuken met familie aan beide kanten (van Harry en Meghan). Het is een trieste situatie.”

De BBC is kritischer in een onlinerecensie. “Er zijn dingen die afwezig zijn en opvallen”, schrijft de recensent. “Er zijn geen kritische stemmen, lichte scepsis of lastige vragen.”

Sky News vindt dat de claims van Harry en Meghan over onder meer racisme binnen het koningshuis niet goed zijn onderbouwd. Verslaggever Rhiannon Mills vindt het daarnaast opmerkelijk dat de twee zijn begonnen met een videodagboek, waarvan beelden in de serie worden gebruikt, na hun stap terug binnen het Britse koningshuis. “Kwam het door paranoia dat ze zichzelf zijn gaan filmen in die traumatische tijd of door de wetenschap dat de video’s later iets zouden kunnen gaan opleveren? Dat hebben ze gedaan, voor zowel het koppel als voor Netflix.”