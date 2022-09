Ruim een miljoen kijkers voor documentaire over de Queen

Ruim een miljoen mensen hebben zondagavond gekeken naar de documentaire Elizabeth: The Unseen Queen. Het portret over koningin Elizabeth, dat op NPO 1 werd uitgezonden, was volgens Stichting KijkOnderzoek het op vier na best bekeken programma van de dag.

De documentaire, die werd gemaakt naar aanleiding van het troonjubileum van Elizabeth, werd zondag herhaald vanwege haar overlijden. Later op de avond was op NPO 1 ook de documentaire A Tribute to Her Majesty The Queen te zien. Daar keken 185.000 mensen naar.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar stemden ruim 2 miljoen mensen op af. De samenvattingen van de Eredivisie en Postcode Loterij Miljoenen Jacht volgen met respectievelijk 1,8 miljoen en 1,3 miljoen kijkers.