Rusland, Belarus en Iran niet uitgenodigd voor kroning Charles

Het Verenigd Koninkrijk heeft een aantal landen niet uitgenodigd voor de officiële kroning van koning Charles. De leiders van Rusland, Belarus, Iran, Myanmar, Syrië, Afghanistan en Venezuela zijn volgens een Britse bron niet welkom.

In het geval van Noord-Korea en Nicaragua zijn uitnodigingen verstuurd naar hoge functionarissen in plaats van de staatshoofden. Zo’n 2200 gasten worden zaterdag verwacht bij de kroningsdienst in de Westminster Abbey in Londen, onder wie ongeveer honderd staatshoofden.

Charles is sinds de dood van zijn moeder op 8 september vorig jaar officieel koning, maar zijn kroning heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de begrafenis van koningin Elizabeth werden ook niet de leiders van alle landen uitgenodigd. Russische en Belarussische vertegenwoordigers waren toen bijvoorbeeld ook al niet welkom vanwege de oorlog in Oekraïne.