Ryan Reynolds volgde ‘koninklijke les’ voor ontmoeting Charles

Ryan Reynolds heeft een cursus gevolgd om zich voor te bereiden op zijn ontmoeting met de Britse koning Charles. In een trailer van het tweede seizoen van zijn FX-serie Welcome to Wrexham vertelt de 46-jarige Reynolds dat hij de juiste etiquette wilde leren voor wanneer het grote moment daar was.

In de video is te zien hoe Reynolds en Rob McElhenney, beiden eigenaren van het voetbalteam Wrexham AFC, een “spoedcursus in koninklijke etiquette” krijgen. Een coach leert hen zaken als correct lopen en handen schudden. “Dus de koning van Engeland belde… We gingen naar een soort koninklijke bootcamp. Het was een beetje als het leger, maar dan met je pink omhoog”, zegt Reynolds in de video.

In de serie Welcome to Wrexham, die augustus vorig jaar van start ging, leren Reynolds en McElhenney hoe ze de op drie na oudste professionele voetbalclub ter wereld moeten leiden. De acteurs kochten de club in 2020. Koning Charles en koningin Camilla kwamen in december langs.