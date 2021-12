Sarah Ferguson blijft ex-man Andrew steunen

Sarah Ferguson blijft haar ex-man prins Andrew steunen. “Ik sta 100 procent achter hem”, zei de hertogin van York dinsdag in het Italiaanse tv-programma Porta a Porta, waar ze haar roman kwam promoten.

In het interview kwam ook Andrew ter sprake. Hoewel Sarah al jaren van hem is gescheiden blijven ze nog steeds met elkaar omgaan. “De liefde die wij voor elkaar hebben is anders dan de liefde van anderen. We hebben echt heel veel respect voor elkaar”, zei ‘Fergie’.

Ze laat Andrew ook niet vallen, nu hij onderwerp is van een rechtszaak over mogelijk seksueel misbruik. “Ik blijf achter hem staan. Hij is een buitengewone, vriendelijke man, een uitstekende vader en een fantastische grootvader.”

De hertog en hertogin van York trouwden in 1986, maar scheidden tien jaar later officieel nadat ze sinds 1992 al uit elkaar waren. De twee wonen inmiddels weer samen in de Royal Lodge in Windsor.