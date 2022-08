Sarah Ferguson roept op: blijf je uitspreken voor Oekraïne

De Britse koninklijke familie uit zich vaak niet op politiek vlak, maar Sarah Ferguson doet daar niet aan mee. De hertogin van York blijft zich uitspreken over de situatie in Oekraïne, zo vertelt ze in gesprek met Daily Star.

Met haar liefdadigheidsinstelling Sarah’s Trust is de vrouw van prins Andrew recent naar Polen gereisd, waar ze sprak met Oekraïners die hun land moesten ontvluchten vanwege de oorlog met Rusland. “Dit gaat verder dan politiek. Iedereen heeft de taak om in te grijpen wanneer mensen onnodig lijden. Ik zal me niet laten weerhouden om me uit te spreken”, zegt de 62-jarige Ferguson. “Ik heb echt met me meegenomen hoeveel geluk ik heb met mijn familie veilig thuis.”

De hertogin vond het moeilijk om de verhalen van de vluchtelingen te horen, maar ze maakten haar ook zekerder van haar zaak. Ze noemt het “hartverscheurend om met eigen ogen getuige te zijn van de grootste migratiecrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”. Ferguson vindt het dan ook “van vitaal belang dat de hele wereld zijn aandacht houdt bij wat er gebeurt en opstaat om te helpen”.