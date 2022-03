Schoonheid Bahama’s doet William denken aan ‘James Bond-vakantie’

Prins William heeft voor zijn vertrek uit de Bahama’s de schoonheid van de eilandengroep geprezen. De hertog van Cambridge dacht daarbij terug aan de ‘James Bond-vakantie’ die hij er vroeger als kleine jongen beleefde, schrijft HELLO! Magazine zaterdag.

William en Catherine waren met name onder de indruk van de schoonheid van de Bahama’s en de warmte van de inwoners. “Catherine en ik hebben dit overal gezien waar we zijn geweest tijdens ons eerste officiële bezoek aan jullie prachtige eilanden”, zei William tijdens een receptie op de avond voor vertrek.

De hertog van Cambridge stipte daarbij aan dat het overigens niet zijn eerste keer op de Bahama’s was. “Ik kwam hier vroeger als kind met mijn moeder. Het snorkelen langs scheepswrakken uit de James Bond-films bij de kust van Nassau heeft me zeer levendige herinneringen van jullie schitterende blauwe wateren opgeleverd”, aldus William. “Voor een jonge knul die geobsedeerd was met 007, was dat de beste vakantie ooit.”

De achtdaagse reis van William en zijn vrouw Catherine door het Caribisch gebied kwam na hun bezoek aan de Bahama’s zaterdag ten einde. De eerste stop van hun Caribische tour was in Belize, daarna trokken de hertog en hertogin van Cambridge door naar Jamaica. Deze bezoeken werden deels overschaduwd door protesten van lokale inwoners tegen de komst van de royals wegens onder meer de rol van het Verenigd Koninkrijk in het slavernijverleden.