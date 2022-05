Sex Pistols-frontman ‘zeer zeer trots’ op Queen Elizabeth

Sex Pistols-voorman John Lydon zegt “zeer zeer trots” te zijn op de Britse koningin Elizabeth, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit. “Iedereen gaat er vanuit dat ik tegen de leden van de koninklijke familie ben, maar dat ben ik niet”, vertelt de 66-jarige zanger in een interview met de Britse televisiezender TalkTV.

De Sex Pistols werden eind jaren zeventig bekend met hun onvervalste en destijds zeer rauwe punksound. De grootste hit van de band, God Save The Queen uit 1977, is een aanklacht tegen de monarchie en de ‘Queen’ die toen ook al op de troon zat. In het interview laat Lydon een iets gematigder geluid horen: “Ik ben trots op de koningin omdat ze het zolang volhoudt”, aldus Lydon, die in de Sex Pistols-dagen de artiestennaam Johnny Rotten voerde.

Toch gelooft de zanger niet dat de monarchie in het Verenigd Koninkrijk nog lang stand zal houden, omdat “prins Charles niet in staat is om dat aan te kunnen”.

Vanaf 27 mei is ter ere van het jubileum van koningin Elizabeth een nieuwe versie van God Save The Queen op vinyl te koop. Dit jaar zit Elizabeth zeventig jaar op de troon. In juni worden meerdere evenementen georganiseerd ter ere van haar jubileum.