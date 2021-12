Shakira dolblij met waardering van prinses Charlotte

Shakira is vereerd dat de Britse prinses Charlotte haar muziek kent en hier enthousiast op meezingt en danst. De Colombiaanse zangeres uitte haar waardering in een bericht op Twitter naar aanleiding van het verhaal dat Charlottes vader prins William vertelde in de aflevering van de serie Time To Walk van Apple Fitness+.

William vertelde dat de zesjarige Charlotte helemaal gek is van het nummer Waka Waka dat Shakira voor het wereldkampioenschap voetbal van 2010 in Zuid-Afrika maakte. Volgens de hertog van Cambridge wordt er dan “veel met de heupen gewiegd” en gaat bovendien de verkleedkist open waarna Charlotte enthousiast door de keuken rent in haar jurken.

In een reactie op het nieuwsbericht dat Britse media maakten naar aanleiding van de uitspraken van William, zegt Shakira op Twitter vereerd te zijn met de koninklijke waardering. “Ik ben zo blij dat je mijn muziek leuk vindt.”