Simpele inscriptie op grafsteen Elizabeth

In de King George VI Memorial Chapel in Windsor is een nieuwe grafsteen geplaatst waarop de namen van koningin Elizabeth en haar man prins Philip zijn toegevoegd. De inscriptie is simpel gehouden met enkel de namen en de geboorte- en sterfdata, melden Britse media.

Op de steen staat nu onder elkaar in gouden letters “George VI 1895-1952”, “Elizabeth 1900-2002”, “Elizabeth II 1926-2022” en “Philip 1921-2021”. Het hof heeft nog geen nieuwe foto onthuld.

Elizabeth werd maandag samen met haar man Philip, die vorig jaar overleed, bijgezet in de crypte waar haar ouders al hun laatste rustplaats hadden gevonden. De kist van de hertog van Edinburgh stond sinds zijn uitvaart in de nabijgelegen koninklijke grafkelder van St. George’s Chapel. In de King George VI Memorial Chapel ligt ook de as van prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth.

De kapel gaat volgende week, op 29 september, open voor bezoekers.