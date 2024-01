Sky News: Charles maand lang geen koninklijke verplichtingen

Koning Charles heeft een maand lang geen koninklijke verplichtingen om goed te kunnen herstellen van de operatie aan zijn prostaat. Dat meldt Sky News.

Er zal een “periode van herstel” zijn voor de koning, meldt Sky News’ royaltyjournalist Laura Bundock. De koning is volgens haar wel beschikbaar voor staatszaken. De reporter maakt niet duidelijk waar deze informatie vandaan komt.

De 75-jarige Charles is vrijdagochtend bij de London Clinic aangekomen voor zijn ingreep. De aandoening is “goedaardig”, aldus Buckingham Palace eerder. Toen was al bekend dat de agenda van Charles voorlopig zou worden leeggehaald.