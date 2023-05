Sophie bedroefd door dood slachtoffer ongeluk met politie-escorte

Sophie, de hertogin van Edinburgh, is “diep bedroefd” door het overlijden van het slachtoffer van een ongeluk met een politie-escorte. Dat laat Buckingham Palace weten in een verklaring.

De 81-jarige vrouw werd op 10 mei aangereden in Londen door een motorrijder die Sophie begeleidde. Ze lag de afgelopen weken in kritieke toestand in het ziekenhuis. Haar familie liet woensdag weten dat ze “onherstelbare” hersenschade had opgelopen en is overleden.

De hertogin condoleert de nabestaanden en wenst hen veel sterkte.