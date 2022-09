Spaanse koning gaat Elizabeth ‘heel erg missen’

Koning Felipe heeft in navolging van vele andere Europese koningshuizen een bericht naar koning Charles gestuurd naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder koningin Elizabeth. De Spaanse vorst zegt “diep bedroefd” te zijn en biedt namens zijn familie, de Spaanse regering en al zijn landgenoten zijn condoleances aan. “Jullie zijn allemaal in onze harten en gedachten. We zullen haar heel erg missen.”

Felipe stipt aan dat Elizabeth in haar zeventig jaar op de troon getuige is geweest van veel belangrijke hoofdstukken in de wereldgeschiedenis en daar ook zelf aan mee heeft geschreven. “Haar plichtsbesef, toewijding en een heel leven gewijd aan het dienen van de mensen van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, zijn een voorbeeld voor ons allemaal en zullen een solide en waardevolle erfenis blijven voor toekomstige generaties”, vindt de koning.