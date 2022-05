Spice Girl Mel B onderscheiden door prins William

Mel B was woensdag op bezoek bij niemand minder dan de Britse prins William. De 46-jarige Spice Girl kreeg op Buckingham Palace een koninklijke onderscheiding die hoort bij de titel MBE opgespeld, voor haar inspanningen voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Melanie Brown, zoals de zangeres voluit heet, is ambassadeur van het goede doel Women’s Aid. Die organisatie zet zich in om vrouwen te helpen die huiselijk geweld hebben meegemaakt. De zangeres heeft daar naar eigen zeggen zelf ook mee te maken gehad. In haar autobiografie Brutally Honest heeft Mel B haar ex-man Stephen Belafonte beschuldigd van huiselijk geweld, iets wat Belafonte herhaaldelijk heeft ontkend.

In een reactie zei de zangeres dat ze nooit had verwacht de koninklijke onderscheiding te krijgen. “Het is geweldig om te hebben maar het is niet alleen voor mij – het is voor al die andere vrouwen.”

Tijdens de ceremonie op Buckingham Palace ontvingen ook onder anderen voetbaltrainer Roy Hodgson en paralympiërs Chris Ryan en Thomas Young een onderscheiding.