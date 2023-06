Spotify beëindigt podcastdeal Meghan en Harry

Spotify heeft een eind gemaakt aan de lucratieve deal die Meghan en Harry met het bedrijf hadden gesloten om podcasts te gaan maken. BBC meldt dat Spotify en het echtpaar in een verklaring hebben gemeld “in gezamenlijk overleg uit elkaar te gaan”.

Spotify heeft bevestigd inderdaad geen nieuw seizoen te gaan maken van Archetypes. De serie van Meghan ging in augustus 2022 van start en telde twaalf afleveringen. In Archetypes sprak Meghan met sterke vrouwen over hun leven en carrière.

De overeenkomst van Spotify en de hertog en hertogin van Sussex was een van de deals die het koppel sloot in 2020, nadat zij besloten afscheid te nemen van hun koninklijke titels en de daarbij horende financiële vergoedingen. Zij besloten hier mede toe omdat de druk die het publieke leven als leden van de koninklijke familie met zich meebracht te veel werd.

Banen

Naar verluidt was met het contract met Spotify een bedrag van 25 miljoen dollar gemoeid. Bij het sluiten van de deal werd aangekondigd dat beide partijen meerdere series zouden gaan ontwikkelen. Maar Archetypes was de enige reeks die tot nu toe concreet van de grond kwam.

Harry en Meghan hebben overigens meerdere grote contracten gesloten om geld te verdienen, onder meer met Netflix en Penguin Books. Het nieuws van de breuk tussen het koppel en Spotify volgt op het bericht afgelopen week dat Spotify honderden banen moest schrappen.