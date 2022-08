Spotify brengt eerste aflevering van podcast Meghan Markle

De langverwachte eerste aflevering van de podcast Archetypes met Meghan Markle is dinsdag op streamingdienst Spotify verschenen. In de podcast onderzoekt Meghan de vooroordelen waar vrouwen mee te maken krijgen door te spreken met “inspirerende vrouwen”. Meghan is zelf tevens uitvoerend producent van de podcast.

In de eerste aflevering praat de hertogin van Sussex met haar goede vriendin Serena Williams over de “dubbele moraal” waar vrouwen mee worden geconfronteerd wanneer zij hun ambitie tonen. Ook spreekt Meghan met Dr. Laura Kray, expert op het gebied van genderongelijkheid op de werkvloer.

Archetypes is een Spotify-original en een samenwerking tussen digitaal mediabedrijf Gimlet Media en Archell Audio, het productiebedrijf dat Meghan en haar man prins Harry samen hebben opgericht.

In december 2020 tekenden Meghan en Harry een deal met Spotify voor 18 miljoen euro. In diezelfde maand maakten zij ook een introducerende podcast met gasten als Elton John en James Corden. Archetypes is de eerste podcast die sindsdien is verschenen.