Spullen met link naar Britse kroningen op veiling aangeboden

Veilinghuis Drewatts gaat in de aanloop naar de kroning van koning Charles enkele aan andere kroningen gerelateerde spullen veilen. Het gaat onder meer om een borstbeeld van Elizabeth, de moeder van de vorig jaar overleden koningin Elizabeth II. Het borstbeeld, dat in 1998 is gemaakt door beeldhouwer Martin Jennings, werd gemaakt ter ere van de 100e verjaardag van de ‘Queen Mum’. Het beeld moet een bedrag tussen de 25.000 tot 30.000 Britse pond opbrengen, omgerekend zo’n 30.000 euro.

Andere items in de veiling zijn onder meer een rood geverfde fauteuil die in juli 1969 werd gebruikt tijdens de inhuldiging van Charles als prins van Wales. Daarnaast worden er vier blauwe krukjes aangeboden, waarvan er eentje is gebruikt tijdens de kroning van George VI in Westminster Abbey in 1937. De overige drie krukjes zijn gebruikt bij de kroning van Elizabeth in 1953, eveneens in de Londense kerk. De vier zetels bij elkaar zouden zo’n 1000 tot 1500 Britse ponden moeten opbrengen.

Naast de meubelstukken en het beeld wordt ook herdenkingsglazen van de kroning van George VI, een set bonbonschalen en 26 verschillende borden en kommen aangeboden. De veiling gaat op 16 mei van start.