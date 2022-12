Sunak wil meer bevoegdheid voor Britse mediawaakhond

De Britse mediatoezichthouder Ofcom kan straks mogelijk ook over programma’s van streamingdiensten oordelen. Premier Rishi Sunak wil dat via nieuwe wetgeving mogelijk maken, schrijft The Sunday Telegraph. Aanleiding is de release van de documentaireserie Harry & Meghan waarover klachten over misleiding binnenkwamen.

Trailers van de reeks zorgden vorige week voor enige commotie. Meerdere kranten meldden dat er enkele beelden waren gebruikt die moeten bewijzen hoe ernstig prins Harry en zijn vrouw Meghan werden lastiggevallen door paparazzi, maar in werkelijkheid zouden dat foto’s en video’s van situaties zijn waarbij ze helemaal niet betrokken waren.

Het team van de prins en zijn vrouw stelde over de vermeende creatieve montage dat de trailers “niet letterlijk” bedoeld zijn. Het gebruik van archiefbeelden en stockfoto’s is volgens woordvoerders een veelvoorkomende werkwijze bij het maken van promo’s voor documentaires.

Ofcom zou bij het aannemen van de wet en na klachten van kijkers in de toekomst kunnen kijken naar dergelijke situaties en eventueel boetes kunnen opleggen. Nu kunnen streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime, Disney+ en HBO nog hun gang gaan zonder dat ze zich aan bepaalde codes hoeven te houden.