Sussexes: Clarkson moet iets doen aan haatartikelen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan lijken de nieuwe publieke excuses van presentator en journalist Jeremy Clarkson niet meteen te accepteren. Een woordvoerder zegt namens het koppel dat het niet zomaar om een incident gaat maar dat Clarkson al lange tijd haatartikelen schrijft en dat hij daaraan zou moeten werken.

“Op 25 december 2022 schreef de heer Clarkson uitsluitend aan prins Harry, de hertog van Sussex. De inhoud van zijn correspondentie was gemarkeerd als privé en vertrouwelijk”, staat in een verklaring van de Sussexes. “Hoewel de heer Clarkson vandaag een nieuwe publieke verontschuldiging heeft verspreid, moet er nog iets worden gedaan aan zijn langdurige patroon van het schrijven van artikelen vol haatretoriek, gevaarlijke complottheorieën en vrouwenhaat.”

“Tenzij elk van zijn andere stukken ook ‘met haast’ is geschreven, zoals hij stelt, is het duidelijk dat dit geen op zichzelf staand incident is dat in haast wordt gedeeld, maar eerder een reeks artikelen die in haat worden gedeeld.”

Clarkson meldde eerder maandag dat hij een e-mail met daarin excuses heeft gestuurd aan Harry en Meghan vanwege zijn omstreden column van vorige maand. Vakblad Variety meldde bovendien op basis van ingewijden dat streamingdienst Amazon Prime vanwege het artikel niet langer wil samenwerken met de presentator.

In het stuk voor tabloid The Sun schreef Clarkson over zijn haat voor Meghan. Zijn uitspraken leverden duizenden klachten op.