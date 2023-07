Taart voor Charles en Camilla bij verjaardag gezondheidsdienst

Koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdagmiddag de taart aangesneden op het feestje van de National Health Service (NHS). De Britse gezondheidsdienst bestaat woensdag 75 jaar.

Op sociale media deelt het Britse koningshuis een foto van het koninklijk paar waarop Camilla geconcentreerd een witte taart aansnijdt, terwijl Charles naast haar lachend iets tegen de andere gasten lijkt te zeggen. Het echtpaar viert de verjaardag van de NHS bij NHS Lothian in Edinburgh, de gezondheidsdienst in Schotland.

Charles en Camilla zijn de hele week in Schotland vanwege de jaarlijkse Holyrood Week, waarin de Schotse cultuur wordt gevierd. Het bezoek startte maandag met bezoeken aan een aantal liefdadigheidsinstellingen in Falkirk. Charles was daarbij gekleed in een traditionele Schotse kilt. Bij het bezoek aan de gezondheidsdienst droeg de koning dinsdag een donkerblauw pak.