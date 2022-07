Tabloidmedewerker aan de slag voor Charles

Prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben een nieuwe perschef. Tobyn Andreae, adjunct-hoofdredacteur bij de Daily Mail, zal binnenkort bij het koppel in dienst treden.

De keuze voor Andreae is volgens sommige media opvallend. Associated Newspapers, de uitgever van de Daily Mail, ligt al lange tijd in de clinch met Charles’ zoon prins Harry. De hertog van Sussex klaagde het mediabedrijf meerdere keren aan, onder meer wegens smaad, naar aanleiding van artikelen van de Daily Mail en Mail on Sunday.

Volgens The Times begint Andreae “in de komende maanden”. Charles en Camilla hopen dat hij een belangrijke rol kan spelen in de aanloop naar een eventuele troonsbestijging van de prins van Wales.

Charles kwam recent nog negatief in het nieuws omdat hij tussen 2011 en 2015 zeker 3 miljoen euro in contanten kreeg van een oliesjeik. Het ging om donaties voor de liefdadigheidsorganisaties van de prins van Wales.