The Crown-actrice Erin Doherty: prinses Anne zou naar Lidl gaan

Erin Doherty, die de jonge Britse prinses Anne speelt in hitserie The Crown, denkt dat de prinses zo naar de Lidl zou gaan als ze wist welke deals je er kunt krijgen. Dat vertelt de 29-jarige actrice in gesprek met You Magazine.

“Als Anne wist welke deals je er kunt krijgen, dan zou ze erheen gaan om flippers te halen”, zegt Doherty over de prinses die bekendstaat om de wijze waarop ze haar outfits recyclet. “Je weet wel, om de zee in te gaan! Flippers, ovenschalen, schoenen: je kunt er van alles krijgen.”

Zelf gaat de actrice graag naar de supermarkt. Zo werd ze pas nog op de foto gezet bij een Lidl-winkel. “Ik was gewoon inkopen aan het doen, ik weet niet wat er interessant aan is”, zegt Doherty daarover.

Goed gedaan

Ook vraagt het magazine de actrice hoe een ontmoeting tussen haar en de dochter van koningin Elizabeth zou zijn, die de Netflix-serie naar verluidt “best interessant” zou hebben genoemd. “Ik heb het gevoel dat ik haar ken en ik heb het gevoel dat ze me uit elkaar zou scheuren. Maar op een leuke manier.”

De prinses zou volgens de actrice waarschijnlijk zeggen ‘nou, je deed dit niet goed en dat ook niet, maar dát deed je wel goed’. Ze hoopt bij een ontmoeting met de prinses in elk geval één compliment te krijgen. “Dat is waarschijnlijk wat ik haar zou vragen: heb ik iets goed gedaan?”