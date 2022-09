The Crown massaal bekeken na dood van koningin Elizabeth

In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben mensen het afgelopen weekend massaal gekeken naar de Netflixserie The Crown. Vakblad Variety meldt op basis van data-onderzoek van het bedrijf Whip Media dat het kijkersaantal van de serie over koningin Elizabeth enorm is toegenomen na haar dood op donderdag.

Tussen vrijdag en zondag nam het aantal Britse kijkers met meer dan 800 procent toe ten opzichte van het weekend daarvoor. In de VS is het aantal meer dan verviervoudigd. Exacte cijfers zijn niet bekendgemaakt. Whip Media trekt de conclusie op basis van zijn app TV Time, waarin mensen kunnen bijhouden welke series en films ze kijken. De applicatie heeft wereldwijd meer dan 22 miljoen gebruikers.

Op Netflix zijn vier seizoenen van The Crown te zien. De vijfde reeks komt uit in november. De opnames van het zesde en laatste seizoen zijn tijdelijk stilgelegd vanwege het overlijden van Elizabeth.