The Sun: BBC praat over liveshow Strictly Come Dancing in paleis

De BBC is met de Britse koninklijke familie in gesprek over een mogelijke liveshow van het populaire Britse dansprogramma Strictly Come Dancing vanuit Buckingham Palace. Volgens The Sun heeft koningin Elizabeth haar toestemming gegeven en zijn ook prins Charles en zijn vrouw Camilla enthousiast.

De prins van Wales en hertogin van Cornwall zouden actief betrokken worden bij de show en gaan mogelijk zelf ook de dansvloer op. Camilla is een groot fan van het programma en stemt ieder jaar zelfs elke week op haar favoriete duo.

Een insider zegt tegen The Sun dat de special mogelijk aan het einde van dit jaar wordt gemaakt, maar ook dat er nog “veel werk nodig is” voordat het door kan gaan.

In april onthulde Camilla tijdens een bezoek aan de set van de BBC-serie EastEnders dat ze vorig jaar had gestemd op Rose Ayling-Ellis. De actrice won het seizoen door in de finale John Whaite en zijn partner te verslaan. Een jaar eerder maakte de hertogin al onaangekondigd haar opwachting in de finale. Ze sprak de finalisten destijds in een videoboodschap toe om ze succes te wensen.