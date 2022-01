The Sun: familie verwacht Harry in juni terug in Engeland

De Britse koninklijke familie verwacht dat prins Harry in juni terug is in Engeland voor het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth. Ingewijden vertellen aan The Sun dat Harry goede gesprekken daarover heeft gevoerd met zijn vader prins Charles. Of zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen dan ook mee zullen gaan is onduidelijk.

De prins is sinds hij een stap terug heeft gedaan binnen het koningshuis en naar Amerika is verhuisd bijna niet meer terug in zijn geboorteland geweest. De relatie met zijn vader en broer prins William zou mede daardoor zijn verslechterd. Harry vertelde onlangs dat hij niet kan terugkeren vanwege veiligheidsrisico’s en dat hij daarom politiebeveiliging eist.

Volgens een ingewijde heeft Charles duidelijk gemaakt dat Harry er spijt van zal krijgen en dat zijn afwezigheid voor “een bitter gevoel” bij zijn familie zal zorgen. “Men verwacht dat hij vaker zal terugkomen en dat hij dichter bij zijn familie wil zijn.”