De echtgenote van de Oekraïense president Volodimir Zelenski woont de uitvaart bij van de Britse koningin Elizabeth. De Britse krant The Sun bericht dat Olena Zelenska is uitgenodigd voor de officiële dienst en een eerdere ‘VIP-receptie’ voor belangrijke gasten waar koning Charles de gastheer is. De Russen zijn tot hun eigen woede niet gevraagd om een delegatie te sturen.

“De aanwezigheid van Olena Zelenska is het zoveelste teken dat Oekraïne internationale steun geniet, terwijl Rusland geïsoleerd is”, zegt een ingewijde tegen The Sun. “Het Verenigd Koninkrijk is een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne. Haar aanwezigheid bij de begrafenis symboliseert die vriendschap en het wederzijdse respect.” De bron stelt dat Zelenska direct na de dienst op maandag zal terugkeren naar haar thuisland.

Op de uitvaart worden veel wereldleiders en leden van koninklijke families verwacht. De Russische regering kreeg vanwege de oorlog in Oekraïne geen uitnodiging en voelt zich geschoffeerd. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken klaagde dat de Britten een “nationale tragedie” misbruiken om “geopolitieke doelen” te bereiken en de Rusland te straffen. Ze noemde dat “enorm immoreel”.