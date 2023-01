The Sunday Times: mogelijke verzoening tussen Harry en familie

Mogelijk vindt nog een verzoening plaats tussen prins Harry en de Britse koninklijke familie voor de kroning van Harry’s vader, koning Charles. Dat meldt een bron dicht bij de koning aan The Sunday Times. Prins Harry bracht dinsdag zijn boek Spare (Reserve) uit, waarin hij ook veel over zijn familie vertelt.

De bron, die ook Harry en zijn vrouw Meghan kent, stelde dat de kans aanwezig is dat nog een ontmoeting plaats gaat vinden in de maanden voor de kroning, die plaatsvindt op 6 mei. “Het zal van alle kanten flexibiliteit vergen, maar het kan, het is te repareren”, stelde de bron. Beide partijen moeten volgens de bron toegeven dat ze fouten hebben gemaakt.

Het Britse koninklijk huis heeft niet op de autobiografie en de onthullingen die daarin werden gedaan gereageerd. Maar volgens de bron “kookte” prins William, de oudere broer van Harry, vanwege de ontrouw van zijn broer.

In zijn memoires vertelt Harry onder meer over zijn relatie met zijn broer en gaat hij in op de dood van zijn moeder, prinses Diana.