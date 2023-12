The Times: agent Scobie stuurde twee versies van Endgame

De agent van schrijver Omid Scobie heeft meerdere versies van het boek Endgame naar de Nederlandse uitgever Xander Uitgevers gestuurd. Dat meldt de Britse krant The Times maandag. Over het boek is ophef ontstaan omdat in de Nederlandse versie de namen van Britse royals werden genoemd die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan.

The Times schrijft dat de agent een definitieve versie had opgestuurd waar de namen van de leden van het Britse koningshuis niet in genoemd werden. Maar United Talent Agency had ook een conceptversie opgestuurd naar Xander Uitgevers waar de namen nog wel in vermeld stonden, meldt de krant op basis van een bron. The Times concludeert dat de vertaler een eerdere versie van het manuscript heeft omgezet naar het Nederlands, in plaats van de uiteindelijk goedgekeurde tekst.

Auteur Omid Scobie stelde eerder dat hij de namen van de royals nooit had opgeschreven, maar het lijkt erop dat die namen wel degelijk ooit op papier hebben gestaan. Xander Uitgevers heeft laten weten niet te willen reageren op het bericht van The Times. De gang van zaken die The Times omschrijft, komt overeen met een theorie die een woordvoerder van de Nederlandse Auteursbond zondag al opperde.

De eerste druk van de Nederlandse versie werd eerder al uit de handel gehaald. Deze week wordt een aangepaste versie in de boekwinkels verwacht.