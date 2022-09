Theaters West End blijven open, op dag uitvaart mogelijk dicht

De theaters op West End in Londen blijven voorlopig open, ondanks het overlijden van koningin Elizabeth. Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag. De meeste voorstellingen gingen donderdagavond door, al werd voorafgaand aan de shows vaak wel kort stilgestaan bij de dood van de vorstin.

De Society of London Theatre en U.K. Theatre, twee koepelorganisaties van de podia, melden dat in sommige theaters een minuut stilte in acht werd genomen, voorafgaand aan de voorstelling. Ook waren er theaters die een condoleanceregister in de foyer hebben neergelegd, waar bezoekers hun medeleven kunnen betuigen over het overlijden van de koningin.

De voorstellingen gaan naar verwachting gewoon door tijdens de periode van nationale rouw die is afgekondigd in het Verenigd Koninkrijk. Het is wel de verwachting dat de theaters de deuren niet openen op de dag van de begrafenis van Elizabeth. Het is nog niet exact duidelijk op welke dag Elizabeth wordt begraven.