Thomas Markle kijkt niet naar serie van zijn dochter op Netflix

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, gaat niet naar de serie van zijn dochter en prins Harry op Netflx kijken. Dat vertelt Samantha, haar halfzus, aan TMZ.

Thomas zou op dit moment meer aandacht aan zijn gezondheid besteden dan aan de “respectloze” serie. De vader van Meghan is nog herstellende van een hartaanval eerder dit jaar.

Volgens Samantha zou de familie in de Netflix-serie respectloos worden behandeld. In de serie, waarvan drie afleveringen zijn uitgezonden, geven Meghan en prins Harry hun visie op alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Zij vertellen hoe zij alles hebben ervaren, van hun eerste date tot racistische uitingen van de Britse media.